СМИ: В небе над Новомосковском Тульской области прогремели взрывы

Жители Новомосковск в Тульской области сообщили о серии взрывов над городом, сообщает SHOT.

Над Россией уничтожили 91 украинский беспилотник

Хлопки были слышны в различных районах города, и его пригорода. В некоторых домах задрожали окна.

По предварительным данным, в регионе сработали средства противовоздушной обороны — огонь велся по беспилотникам Вооруженных сил Украины. До этого в области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее в Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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