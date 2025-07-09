СМИ: В небе над Новомосковском Тульской области прогремели взрывы
9 июля 202500:02
Жители Новомосковск в Тульской области сообщили о серии взрывов над городом, сообщает SHOT.
Хлопки были слышны в различных районах города, и его пригорода. В некоторых домах задрожали окна.
По предварительным данным, в регионе сработали средства противовоздушной обороны — огонь велся по беспилотникам Вооруженных сил Украины. До этого в области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее в Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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