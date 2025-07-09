СМИ: В небе над Новомосковском Тульской области прогремели взрывы

Хлопки были слышны в различных районах города, и его пригорода. В некоторых домах задрожали окна.

По предварительным данным, в регионе сработали средства противовоздушной обороны — огонь велся по беспилотникам Вооруженных сил Украины. До этого в области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее в Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

