Трамп считает, что партия Маска сыграет ему на руку
Президент США Дональд Трамп заявил, что создание Илоном Маском новой политической партии, по его мнению, может принести пользу его собственным политическим интересам. Об этом он сообщил на заседании президентского кабинета в Белом доме.
Трамп отметил, что в прошлом появление третьих партий уже играло ему на руку и выразил уверенность, что ситуация повторится. Он назвал инициативу Маска фактором, который, скорее всего, «пойдет на пользу» действующей администрации.
Ранее бизнесмен и миллиардер Илон Маск, бывший координатор ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) и советник администрации на общественных началах, заявил о создании собственной политической силы.
Создание партии произошло после опроса в соцсети X, где более 65% из 1,2 миллиона участников проголосовали за формирование новой партии. 6 июля Маск подал соответствующую заявку в Федеральную избирательную комиссию США. Новая структура получила название America Party (AMEP), передает «Радиоточка НСН».
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