Трамп считает, что партия Маска сыграет ему на руку

Президент США Дональд Трамп заявил, что создание Илоном Маском новой политической партии, по его мнению, может принести пользу его собственным политическим интересам. Об этом он сообщил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Трамп отметил, что в прошлом появление третьих партий уже играло ему на руку и выразил уверенность, что ситуация повторится. Он назвал инициативу Маска фактором, который, скорее всего, «пойдет на пользу» действующей администрации.