МИД потребовал извинений от посольства ФРГ за искажение флага СССР

Министерство иностранных дел России считает, что посольство Германии в Москве должно извиниться за публикацию, в которой был изображен искаженный флаг Советского Союза. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, в официальном Telegram-канале дипмиссии была размещена карта с послевоенными границами Европы. Вместо флага СССР на ней был использован, как отметила Захарова, «гибрид знамени Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации». Позже публикация была удалена, но, подчеркнула она, такая ошибка особенно недопустима в год 80-летия Победы над нацизмом.