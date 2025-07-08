МИД потребовал извинений от посольства ФРГ за искажение флага СССР

Министерство иностранных дел России считает, что посольство Германии в Москве должно извиниться за публикацию, в которой был изображен искаженный флаг Советского Союза. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, в официальном Telegram-канале дипмиссии была размещена карта с послевоенными границами Европы. Вместо флага СССР на ней был использован, как отметила Захарова, «гибрид знамени Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации». Позже публикация была удалена, но, подчеркнула она, такая ошибка особенно недопустима в год 80-летия Победы над нацизмом.

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Захарова не исключила, что пост мог быть осознанной попыткой приравнять СССР к нацистской Германии. Она также допустила, что публикация могла быть результатом некомпетентности или халатности: возможно, ее подготовили не сотрудники посольства, а сторонние исполнители — например, граждане Украины, работающие по аутсорсу.

Официальный представитель МИД также связала произошедшее с курсом немецкой внешней политики последних лет, в частности, с периодом, когда МИД ФРГ возглавляла Анналена Бербок. Она выразила сожаление, что немецкие дипломаты в одной из ключевых стран мира используют изображения с фанатских игровых ресурсов и маркетплейсов с поддельной исторической символикой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ФлагСССРФРГМИД РФМария Захарова

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