Украина планирует заменить около 20 послов, включая представителя в США

Власти Украины намерены провести масштабную ротацию в дипломатических представительствах за рубежом, включая замену около 20 послов, среди которых — глава дипмиссии в США Оксана Маркарова. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Украинскому радио».

По его словам, в ближайшее время планируется проведение совещания послов, на котором будут подведены итоги работы и озвучены кадровые решения. Сибига отметил, что указами президента будут уволены и назначены новые главы зарубежных дипломатических учреждений. Ротация, по его словам, является «неизбежным процессом».

Сикорский заявил о повреждении здания посольства Польши в Киеве

Глава МИД подтвердил, что Оксана Маркарова, несмотря на ее эффективность и высокую оценку в МИД, также входит в число тех, кто будет заменен в рамках ротации.

По его словам, президент Владимир Зеленский рассматривает обновление посольств в странах G7 и G20 как часть стратегии по усилению международного дипломатического трека, особенно в направлении США, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры