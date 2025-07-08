Украина планирует заменить около 20 послов, включая представителя в США

Власти Украины намерены провести масштабную ротацию в дипломатических представительствах за рубежом, включая замену около 20 послов, среди которых — глава дипмиссии в США Оксана Маркарова. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Украинскому радио».

По его словам, в ближайшее время планируется проведение совещания послов, на котором будут подведены итоги работы и озвучены кадровые решения. Сибига отметил, что указами президента будут уволены и назначены новые главы зарубежных дипломатических учреждений. Ротация, по его словам, является «неизбежным процессом».