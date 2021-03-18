Догузова рассказала о новом законе, защищающем права туристов

«Само принятие этого закона – очень важный шаг в части повышения прозрачности туристической отрасли, доверия к ней со стороны туристов и защита прав самих туристов. Данный закон дает возможность туристам убедиться, что тот туристический продукт, который они покупают, приобретается у добросовестного поставщика услуг», – пояснила она.

Также Догузова в беседе с НСН рассказала о разнообразии весеннего отдыха в России и о возможном путешествии в рамках третьего этапа программы туристического кэшбека, который стартовал в ночь с 17 на 18 марта.

