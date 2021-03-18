Догузова рассказала о новом законе, защищающем права туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН назвала важным шагом создание в России единого реестра турагентов.

Госдума приняла закон о создании в России единого федерального реестра турагентов. Изменения должны вступить в силу с января 2022 года.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью НСН отметила, что новый закон позволит защитить права туристов, а также повысить прозрачность туристической отрасли.

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«Само принятие этого закона – очень важный шаг в части повышения прозрачности туристической отрасли, доверия к ней со стороны туристов и защита прав самих туристов. Данный закон дает возможность туристам убедиться, что тот туристический продукт, который они покупают, приобретается у добросовестного поставщика услуг», – пояснила она.

Также Догузова в беседе с НСН рассказала о разнообразии весеннего отдыха в России и о возможном путешествии в рамках третьего этапа программы туристического кэшбека, который стартовал в ночь с 17 на 18 марта.

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ФОТО: пресс-служба Ростуризма
ТЕГИ:ЗаконРостуризмЗарина Догузова
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