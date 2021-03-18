Догузова: программа туристического кэшбека нарастила партнеров на 40%

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что количество предложений в рамках третьего этапа программы туристического кэшбека увеличилось почти в полтора раза.

В ночь с 17 на 18 марта стартовал третий этап программы туристического кэшбека.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью НСН отметила рост предложений и увеличение партнеров в рамках нового этапа программы.

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«Купить тур или проживание с кэшбеком можно до 15 июня, а отправиться в поездку можно вплоть до 30 июня, то есть, включая майские праздники. У нас участвуют все субъекты, то есть можно отправиться в путешествие в любой регион страны. Условия прежние: туристу автоматически на карточку в течение пяти дней возвращается 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме это может быть 20 тысяч рублей. На третьем этапе у нас участвуют на 40 процентов больше партнеров, а это порядка трех с половиной тысяч отелей и туроператоров. Поэтому представлено гораздо больше предложений и вариантов, купить туры с кэшбеком можно на сайте мирпутешествий.рф», – сказала она.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН объяснила, для чего нужны стандарты «все включено» в России.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПутешествияРостуризмЗарина Догузова
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