В России запустили сертификацию туруслуг по Muslim Friendly

Глава Роскачества отметил, что при разработке стандарта специалисты ориентировались на лучшие мировые практики. Суть системы Muslim Friendly заключается в том, что ресторан или отель должен предоставить мусульманам особый сервис. Например, в номере отеля, в котором будет жить гость, должен быть коврик для молитвы и Коран, из мини-бара должен быть убран алкоголь, а в меню не должно быть запрещенных блюд.

Рестораны и точки, прошедшие сертификацию, будут отмечаться в поисковых системах и туристических интеграторах специальным знаком - Muslim Friendly. Пилотное тестирование системы займет полгода.

Ранее Ассоциации туроператоров России сообщила, что половина иностранных туристов приезжает в Россию из Китая.



