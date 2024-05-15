В России запустили сертификацию туруслуг по Muslim Friendly
Сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в кулуарах форума Россия — Исламский мир: «KazanForum 2024». По его словам, в текущем году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам порядка 100 таких сертификатов.
Глава Роскачества отметил, что при разработке стандарта специалисты ориентировались на лучшие мировые практики. Суть системы Muslim Friendly заключается в том, что ресторан или отель должен предоставить мусульманам особый сервис. Например, в номере отеля, в котором будет жить гость, должен быть коврик для молитвы и Коран, из мини-бара должен быть убран алкоголь, а в меню не должно быть запрещенных блюд.
Рестораны и точки, прошедшие сертификацию, будут отмечаться в поисковых системах и туристических интеграторах специальным знаком - Muslim Friendly. Пилотное тестирование системы займет полгода.
Ранее Ассоциации туроператоров России сообщила, что половина иностранных туристов приезжает в Россию из Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru