Депутат Диденко: Отдых в Крыму в этом году обойдется втрое дешевле Турции

Одним из преимуществ отдыха в Крыму этим летом станет его более выгодная стоимость, рассказал председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

Он отметил, что у Сочи крымское побережье выигрывает 10–15% стоимости. Также, по его словам, отпуск в Крыму обойдется семье в три раза дешевле турецкого путешествия, отмечает NEWS.ru.