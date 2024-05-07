Депутат Диденко: Отдых в Крыму в этом году обойдется втрое дешевле Турции
Одним из преимуществ отдыха в Крыму этим летом станет его более выгодная стоимость, рассказал председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.
Он отметил, что у Сочи крымское побережье выигрывает 10–15% стоимости. Также, по его словам, отпуск в Крыму обойдется семье в три раза дешевле турецкого путешествия, отмечает NEWS.ru.
Рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что заполняемость гостиниц превзошла ожидания местных отельеров. Наибольшей популярностью пользуются варианты, где есть теплые бассейны и медицинские центры.
По его словам, на лето 2024 года санатории Крыма забронированы более чем на 60%, а гостиницы - на 45%. При этом мест размещения разных ценовых сегментов на полуострове пока достаточно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru