АТОР: Половина иностранных туристов приезжает в Россию из Китая

С января по март 2024 года Россию посетили 218,8 тыс. иностранных туристов, почти половина из них приехала из Китая, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С начала года Россию посетили 99 тысяч туристов из Китая, учитываются именно туристические поездки. На втором месте по турпотоку в первом квартале года оказалась Туркмения - почти 16 тысяч посетителей, третье место у Турции (12, 5 тысячи визитов). Тренд на увеличение въездного туризма замечен в 2023 году.

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Так, Приморье в 2023 году посетили 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство по туризму. Это почти в 100 раз больше, чем в 2022 году. При этом до показателей 2019 года дотянуть пока не удалось. В тот год регион посетили более 370 тысяч граждан.

Также туристы из Китая стали чаще ездить и в Мурманскую область в зимний сезон 2023-2024 годов, подсчитали в АТОР. Отмечается, что в Мурманскую область прибыли 41,21% туристов из Китая, из Ирана приехали 4,19% отдыхающих, а из Таиланда - 0,9%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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