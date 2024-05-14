АТОР: Половина иностранных туристов приезжает в Россию из Китая

С января по март 2024 года Россию посетили 218,8 тыс. иностранных туристов, почти половина из них приехала из Китая, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С начала года Россию посетили 99 тысяч туристов из Китая, учитываются именно туристические поездки. На втором месте по турпотоку в первом квартале года оказалась Туркмения - почти 16 тысяч посетителей, третье место у Турции (12, 5 тысячи визитов). Тренд на увеличение въездного туризма замечен в 2023 году.