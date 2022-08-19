«Обращайтесь к турагенту»: Россиянам рассказали, как наказать отель за отказ в заселении

Член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко в пресс-центре НСН заявила, что при отказе в заселении в отель нужно обращаться к своему туроператору.

«Нужно сразу обратиться к своему туроператору или турагенту, через которого ты приехал. А туроператор смотрит уже по контракту, и отель будет оштрафован. При заключении контракта нигде не прописано, по какому признаку заселять – по стрижке или по цвету глаз… Мировые сети бронирования тоже за этим следят. Airbnb и Booking, хотя они не работают на территории России, выпустили новые документы, в которых просят сообщать администрации сервиса, если турист столкнулся с неприязнью или незаселением: они будут штрафовать таких отельеров или владельца жилья. Это касается и отмен из-за того, что ты русский или, например, немец, поляк», - сказала Тазеева-Гриценко.

Ранее в эфире НСН Татьяна Тазеева-Гриценко рассказала, как не столкнуться в отпуске с дискриминацией.

