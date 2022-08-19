«Обращайтесь к турагенту»: Россиянам рассказали, как наказать отель за отказ в заселении
Отель получит штраф, если отказ в заселении был необоснованным, сказала НСН блогер happybabytravel Татьяна Тазеева-Гриценко.
В социальных сетях и в СМИ практически каждый день появляются новые случаи проявления русофобии на зарубежных курортах, например, наклейки в самолетах с надписью: «самолеты с русскими должны разбиваться», отказ крупных сетевых отелей заселять россиян, отказ в продаже товаров в магазинах, прекращение выдачи шенгенских виз рядом государств.
Член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко в пресс-центре НСН заявила, что при отказе в заселении в отель нужно обращаться к своему туроператору.
«Нужно сразу обратиться к своему туроператору или турагенту, через которого ты приехал. А туроператор смотрит уже по контракту, и отель будет оштрафован. При заключении контракта нигде не прописано, по какому признаку заселять – по стрижке или по цвету глаз… Мировые сети бронирования тоже за этим следят. Airbnb и Booking, хотя они не работают на территории России, выпустили новые документы, в которых просят сообщать администрации сервиса, если турист столкнулся с неприязнью или незаселением: они будут штрафовать таких отельеров или владельца жилья. Это касается и отмен из-за того, что ты русский или, например, немец, поляк», - сказала Тазеева-Гриценко.
Ранее в эфире НСН Татьяна Тазеева-Гриценко рассказала, как не столкнуться в отпуске с дискриминацией.
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