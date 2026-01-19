Наибольший прирост бронирований в 2025 году зафиксирован в небольших туристических локациях, сообщили «Известиям» в турагрегаторах. Лидером по темпам роста стало село Териберка в Мурманской области, где спрос вырос на 86% год к году. Мкртчян отметил, что включение новых населенных пунктов в маршрут «Золотое кольцо» подстегнет их популярность у туристов.

«В районе Москвы живут 30-35 миллионов человек. Поэтому, естественно, что все туристические направления вокруг столицы пользуются гигантским спросом. В расширенное «Золотое кольцо» также войдет множество населенных пунктов Подмосковья, например, Хотьково и Абрамцево. Последнее, к слову, и так не жалуется на нехватку туристов, но теперь их станет еще больше. Все отельеры в радиусе 100-200 километров от Москвы с пятницы по понедельник поднимают цены. Соответственно, с понедельника по пятницу цены снижаются. Разница в цене иногда достигает 30-40%. То есть тот номер, который с пятницы по понедельник стоит 15 тысяч рублей в сутки, с понедельника по пятницу может стоить не большой 10 тысяч рублей. Примечательно, что сезон зачастую не имеет значения», — сказал собеседник НСН.

Ранее глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков заявил в интервью НСН, что из закрытого промышленного объекта, который корабли проходили по ночам, Рыбинск превратился в уникальное туристическое явление на карте России.

