В России стало больше рейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию
10 сентября 202106:19
Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных авиарейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию.
На маршруте Санкт-Петербург — Дубай количество еженедельных перелетов увеличится с одного до семи, а в Хельсинки - с семи до 14 в неделю.
Два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Калининград — Берлин.
Ранее стало известно, как туристам путешествовать без стресса. Необходимо заранее выбрать направление, маршрут, отель, купить и подготовить необходимую одежду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- В России резко выросли реальные ставки по кредитным картам
- Эксперты рассказали, что будет с рублем после решения ЦБ РФ по ключевой ставке
- Путин прокомментировал рекордные цены на газ в Европе
- Депутат предложила изменить условия включения отопления после трагедии в Ногинске
- В Россию вернулся тринадцатый участник «лондонского списка»
- В РПЦ в очередной раз раскритиковали закон о профилактике семейно-бытового насилия
- Кулеба: Разговор Путина и Зеленского будет «чрезвычайно сложным»
- Церемония прощания с Зиничевым пройдет в Москве
- Семь человек госпитализированы после жесткой посадки самолета в США
- Билл Гейтс стал владельцем контрольного пакета акций Four Seasons
9 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru