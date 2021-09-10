В России стало больше рейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию

Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных авиарейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию.

Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

На маршруте Санкт-Петербург — Дубай количество еженедельных перелетов увеличится с одного до семи, а в Хельсинки - с семи до 14 в неделю.

Два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Калининград — Берлин.

Ранее стало известно, как туристам путешествовать без стресса. Необходимо заранее выбрать направление, маршрут, отель, купить и подготовить необходимую одежду.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Туризм
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