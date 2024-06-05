В России создадут памятку для иностранных туристов по дресс-коду
Для иностранных туристов в России подготовят специальную брошюру, чтобы сделать их пребывание в стране безопасным и комфортным. Об этом рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор центра по развитию международного туризма Центра стратегических разработок Юлия Максутова.
По ее словам, брошюра будет включать рекомендации по дресс-коду и особенностям российского законодательства. В частности, будет приведен список запрещенных организаций, символики и литературы, в том числе признанных экстремистскими в России.
Ранее сегодня Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана из-за свитшота с символикой Украины. На представителя исламской республики был составлен административной протокол о дискредитации российской армии. Мужчина был одет в общественном месте в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru