В России создадут памятку для иностранных туристов по дресс-коду

Для иностранных туристов в России подготовят специальную брошюру, чтобы сделать их пребывание в стране безопасным и комфортным. Об этом рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор центра по развитию международного туризма Центра стратегических разработок Юлия Максутова.

По ее словам, брошюра будет включать рекомендации по дресс-коду и особенностям российского законодательства. В частности, будет приведен список запрещенных организаций, символики и литературы, в том числе признанных экстремистскими в России.