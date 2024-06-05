В Москве оштрафовали гражданина Ирана за футболку с флагом Украины

Иностранцу Хоссии Хидари был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей. Как уточнили в суде, протокол был правонарушение состояло в том, что гражданин исламской республики в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага этой страны спереди.

Это максимальный штраф для граждан по первой части статьи о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии.

Ранее сегодня следствие попросило Басманный районный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за фейки об армии.



