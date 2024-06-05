В Москве оштрафовали гражданина Ирана за футболку с флагом Украины
Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Иностранцу Хоссии Хидари был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей. Как уточнили в суде, протокол был правонарушение состояло в том, что гражданин исламской республики в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага этой страны спереди.
Это максимальный штраф для граждан по первой части статьи о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии.
Ранее сегодня следствие попросило Басманный районный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за фейки об армии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Александра Вертинского
- В бассейне Балтийского моря начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops
- СМИ: Россияне заинтересовались арктической кухней
- В торговом центре на юго-востоке Москвы произошел пожар
- В ФРГ злоумышленник с ножом напал на политика «Альтернативы для Германии»
- СМИ: ФСБ задержала бывшего летчика за шпионаж в пользу Украины
- Под Артемовском нашли заготовленный с 2014 года украинский схрон с боеприпасами
- Умерла актриса из сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
- Неизвестный обстрелял посольство США в Ливане
- Сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru