Минэкономразвития прогнозирует 90 млн турпоездок по стране в 2024 году

Количество турпоездок в России в текущем году составит более 90 млн. Об этом во время совещания с участием президента Владимира Путина заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

Он также сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано 83 миллиона турпоездок, что на 20% превышает предпандемийный уровень.

Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

В конце мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о том, что примерно 60% туристических путевок на летний сезон уже распроданы. Согласно отчетам, наибольшим спросом пользуются курорты Краснодарского края.

Этот период отличается высоким спросом на отдых в данном регионе. Курорты Краснодарского края занимают лидирующие позиции среди популярных направлений среди отдыхающих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
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