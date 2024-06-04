Минэкономразвития прогнозирует 90 млн турпоездок по стране в 2024 году

Количество турпоездок в России в текущем году составит более 90 млн. Об этом во время совещания с участием президента Владимира Путина заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

Он также сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано 83 миллиона турпоездок, что на 20% превышает предпандемийный уровень.