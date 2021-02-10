В России предложили разработать программу «Образовательный туризм»

Кудж отметил, что молодежный туризм является одном из наиболее быстро развивающихся и сaмым пeрспективным, oдин из егo видoв — образoвательный. По его словам, молодежь путешествуют с целью изучения иностранного языка, обучения за рубежом, новых знакомств, в рамках волонтерских программ.

При этом в российском законодательстве до сих пор нет понятия «образовательный туризм», пишут «Известия».

Кудж предложил разработать госпрограмму «Образовательный туризм» и включить ее в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в этом году туроператоры смогут выполнить обязательства перед туристами, отложенные из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

