В России предложили разработать программу «Образовательный туризм»

Федеральную программу «Образовательный туризм» предложил разработать в России ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Письмо с такой инициативой он направил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой, передает RT.

По его словам, программа призвана популяризовать Россию за рубежом и привлечь в страну иностранных учащихся.

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Кудж отметил, что молодежный туризм является одном из наиболее быстро развивающихся и сaмым пeрспективным, oдин из егo видoв — образoвательный. По его словам, молодежь путешествуют с целью изучения иностранного языка, обучения за рубежом, новых знакомств, в рамках волонтерских программ.

При этом в российском законодательстве до сих пор нет понятия «образовательный туризм», пишут «Известия».

Кудж предложил разработать госпрограмму «Образовательный туризм» и включить ее в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в этом году туроператоры смогут выполнить обязательства перед туристами, отложенные из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:Туризм
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