В России подскочил спрос на «вакцинные туры» в Европу
Спрос на «вакцинные туры» в Европу у граждан России растет, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самые популярные направления — Хорватия и Сербия. Спрос на такие туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз. Отмечается, что туристические поездки в Европу сейчас востребованы, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен.
Сегодня «вакцинные туры» организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу. Стоимость трехдневной поездки в Сербию и Хорватию начинается от 36 тысяч рублей с человека.
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