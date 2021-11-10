В России подскочил спрос на «вакцинные туры» в Европу

Самые популярные направления — Хорватия и Сербия. Спрос на такие туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз. Отмечается, что туристические поездки в Европу сейчас востребованы, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен.

Сегодня «вакцинные туры» организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу. Стоимость трехдневной поездки в Сербию и Хорватию начинается от 36 тысяч рублей с человека.

