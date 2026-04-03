Невролог объяснила, как безопасно компенсировать недосып в выходные

Сильно «отсыпаться» в выходные после недосыпа в будни вредно, так как это нарушает биологические ритмы организма. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-невролог Мария Лавренова.

Она пояснила, что резкое увеличение продолжительности сна создает так называемый социальный джетлаг — рассинхронизацию внутренних часов. Регулярные сдвиги режима между буднями и выходными, по ее словам, приводят к накоплению усталости и сбоям в работе организма.

Как отметила специалист, такие нарушения могут снижать продуктивность и повышать риск заболеваний, включая проблемы с сердцем, лишний вес, диабет второго типа, а также тревожные состояния и ухудшение памяти.

Лавренова рекомендовала увеличивать сон в выходные не более чем на 1,5-2 часа, а для восстановления использовать короткий дневной сон, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: сон
ТЕГИ:ЗдоровьеСон

Горячие новости

Все новости

партнеры