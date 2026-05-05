СМИ: У основателя «Русагро» требуют изъять элитный таунхаус, акции и особняк
Генпрокуратура России требует изъять у основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича таунхаус, площадь которого превышает 477 кв. м в ЖК «Три Тополя», загородный дом в Подмосковье, ценные бумаги и накопления в 14 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По его словам, обратить в доход государства могут также 469 млн акций «Русагро», стоимость которых оценивается в 1,5 млрд рублей.
Хамовнический районный суд Москвы приступит к рассмотрению иска 5 мая. Таунхаус, который фигурирует в иске, оформлен на супругу Мошковича Наталию Быковскую. На сайте проекта сказано, что для каждого таунхауса выделена терраса, небольшое уютное патио, а также оборудованы индивидуальный подвал и гараж.
Также на жену записан особняк в элитном поселке Таганьково в Подмосковье, площадь которого превышает 1,1 тыс. кв. м, а земельный участок, где он возведен, занимает свыше 1,8 га. Семье Мошковича принадлежат еще несколько земельных участков в Московской области.
Ранее суд наложил обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество Мошковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
