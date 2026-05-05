Госдума за 1 млн рублей изучит, почему молодежь откладывает выход на работу

Начальная цена контракта составляла 5 млн руб., однако тендер выиграл неизвестный поставщик, предложивший за работу 1,1 млн руб. Причина — острый дефицит актуальной информации о том, сколько молодых людей не учатся и не работают, насколько востребованы существующие формы временной занятости и соблюдаются ли права подростков.

В ходе исследования также проанализируют зарубежные практики и механизмы трудоустройства для инвалидов и бывших заключённых. По данным на конец 2025 года, занятость среди молодёжи 20–24 лет составляет всего 54%. Эксперты фиксируют несколько тревожных тенденций: молодые россияне сознательно откладывают выход на работу, не стремятся к карьере и ценят баланс с личной жизнью.

Также отмечается уход в платформенную занятость - выполнение разовых заказов через интернет-сервисы предпочитают линейной работе. Работодатели охотятся на студентов колледжей с первых курсов, но всё чаще не готовы оформлять трудовые договоры с подростками из-за высоких страховых взносов, прогрессивного НДФЛ, а также из-за требований к дополнительному отдыху и отсутствия матответственности для младших сотрудников.

Аналитик РАНХиГС Виктор Ляшок указал, что бизнес в целом перешёл от найма к удержанию кадров. Из-за этого растёт продолжительность поиска работы, и самый высокий риск остаться безработным — именно у молодёжи, для которой отсутствие любого опыта становится критическим барьером.

