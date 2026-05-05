Госдума за 1 млн рублей изучит, почему молодежь откладывает выход на работу

Госдума попросила исследователей разработать предложения по правовому регулированию временной занятости молодежи от 14 до 25 лет, сообщают «Ведомости».

Начальная цена контракта составляла 5 млн руб., однако тендер выиграл неизвестный поставщик, предложивший за работу 1,1 млн руб. Причина — острый дефицит актуальной информации о том, сколько молодых людей не учатся и не работают, насколько востребованы существующие формы временной занятости и соблюдаются ли права подростков.

В ходе исследования также проанализируют зарубежные практики и механизмы трудоустройства для инвалидов и бывших заключённых. По данным на конец 2025 года, занятость среди молодёжи 20–24 лет составляет всего 54%. Эксперты фиксируют несколько тревожных тенденций: молодые россияне сознательно откладывают выход на работу, не стремятся к карьере и ценят баланс с личной жизнью.

Также отмечается уход в платформенную занятость - выполнение разовых заказов через интернет-сервисы предпочитают линейной работе. Работодатели охотятся на студентов колледжей с первых курсов, но всё чаще не готовы оформлять трудовые договоры с подростками из-за высоких страховых взносов, прогрессивного НДФЛ, а также из-за требований к дополнительному отдыху и отсутствия матответственности для младших сотрудников.

Аналитик РАНХиГС Виктор Ляшок указал, что бизнес в целом перешёл от найма к удержанию кадров. Из-за этого растёт продолжительность поиска работы, и самый высокий риск остаться безработным — именно у молодёжи, для которой отсутствие любого опыта становится критическим барьером.

Ранее правительство утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ГосдумаРаботаМолодежь

