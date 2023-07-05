В России могут ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпании

Министерство транспорта России вернулось к обсуждаемой с 2021 года инициативе по дополнительному сбору с пассажиров при оформлении авиабилетов на случай банкротства авиакомпании, сообщает «Коммерсантъ».

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Предполагается создать резервный фонд поддержки пассажиров. С инициативой выступил «Ростех».

Сбор может составить как минимум 150–300 рублей с пассажира.

Авиакомпании стараются максимально заработать летом при высоком спросе, значительно завышая цены на билеты, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН. По его словам, у компаний нет никакого предела цены, только активность самих покупателей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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