В России могут ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпании
Министерство транспорта России вернулось к обсуждаемой с 2021 года инициативе по дополнительному сбору с пассажиров при оформлении авиабилетов на случай банкротства авиакомпании, сообщает «Коммерсантъ».
Предполагается создать резервный фонд поддержки пассажиров. С инициативой выступил «Ростех».
Сбор может составить как минимум 150–300 рублей с пассажира.
Авиакомпании стараются максимально заработать летом при высоком спросе, значительно завышая цены на билеты, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН. По его словам, у компаний нет никакого предела цены, только активность самих покупателей.
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