«Взять максимум»: Авиабилеты подорожают на фоне новых условий аренды самолетов

«Речь идет об иностранных самолетах, цена которых оценивалась в миллионах долларов и евро. Сейчас курс ушел вверх, ГТЛК самолеты передает в рублях, контракты в рублях заключаются. Теперь компании нужно индексировать на эту курсовую разницу. Это одна из причин. Вторая причина связана с санкциями, у нас подорожало страхование самолетов, техобслуживание. Закладывается еще некоторый коэффициент с учетом того, что рубль может продолжить падение», - объяснил Гусаров.

По его словам, авиакомпании планируют держать цены максимально высокими все лето.

«Что касается подорожания авиабилетов, сейчас в летний период себестоимость авиаперевозки и рыночная стоимость авиабилета слабо коррелируются. В летний период авиакомпании зарабатывают деньги, чтобы потом дотянуть до следующего сезона. Зимой и осенью у нас авиаперевозки зачастую убыточные, не окупаются. Поэтому авиакомпании, как и до изменений условий от ГТЛК, будут стараться снять максимум с рынка. Больше чем им позволит сам рынок, они поднять цены все равно не смогут. Они будут поднимать до тех пока, пока люди будут покупать», - заключил собеседник НСН.

Ранее бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что руководители российских авиакомпаний необоснованно завышают цены на авиабилеты, заявил заслуженный пилот России. По его словам, сегодня купить авиабилеты могут только богатые люди.



