«Взять максимум»: Авиабилеты подорожают на фоне новых условий аренды самолетов
Авиаэксперт Роман Гусаров заявил НСН, что авиакомпании будут брать максимум с летнего рынка, чтобы выжить осенью и зимой, когда спрос будет невысоким.
Авиакомпании стараются максимально заработать летом при высоком спросе, значительно завышая цены на билеты, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН. По его словам, у компаний нет никакого предела цены, только активность самих покупателей.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, повышая размер ставки аренды самолетов, сообщают «Известия». Речь идет об увеличении размера сборов на 30% — они повысятся для «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и «Ямала». Гусаров рассказал, с чем связано такое решение и к чему оно приведет.
«Речь идет об иностранных самолетах, цена которых оценивалась в миллионах долларов и евро. Сейчас курс ушел вверх, ГТЛК самолеты передает в рублях, контракты в рублях заключаются. Теперь компании нужно индексировать на эту курсовую разницу. Это одна из причин. Вторая причина связана с санкциями, у нас подорожало страхование самолетов, техобслуживание. Закладывается еще некоторый коэффициент с учетом того, что рубль может продолжить падение», - объяснил Гусаров.
По его словам, авиакомпании планируют держать цены максимально высокими все лето.
«Что касается подорожания авиабилетов, сейчас в летний период себестоимость авиаперевозки и рыночная стоимость авиабилета слабо коррелируются. В летний период авиакомпании зарабатывают деньги, чтобы потом дотянуть до следующего сезона. Зимой и осенью у нас авиаперевозки зачастую убыточные, не окупаются. Поэтому авиакомпании, как и до изменений условий от ГТЛК, будут стараться снять максимум с рынка. Больше чем им позволит сам рынок, они поднять цены все равно не смогут. Они будут поднимать до тех пока, пока люди будут покупать», - заключил собеседник НСН.
Ранее бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что руководители российских авиакомпаний необоснованно завышают цены на авиабилеты, заявил заслуженный пилот России. По его словам, сегодня купить авиабилеты могут только богатые люди.
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