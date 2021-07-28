В России могут создать аналог Booking.com

Ростуризм планирует создать национальный сервис бронирования туристских услуг, сообщает «Интерфакс-Туризм».

Как ожидается, он будет готов к третьему кварталу 2024 года. Национальная система бронирования представляет собой ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения на территории России.

Стало известно о новой схеме мошенничества с жильем с помощью сервиса Booking

При этом в стране уже существует «Национальная система бронирования», ее создателем и куратором является «Ростех». Она появилась в 2018 году после того, как кабмин РФ выпустил постановление, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов российских авиаперевозчиков, используемые для внутренних рейсов, должны находиться в РФ. Предполагается разработка похожего сервиса, но только для отелей.

Как сообщила пресс-службе председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, отечественный аналог Booking.com может быть вполне конкурентоспособен, если будет содержать больший объем информации и учитывать российскую специфику.

Напомним, в 2019 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила сервис для бронирования Booking.com в нарушении российского законодательства, так как он запрещает отелям снижать цены ниже тех, что указаны на сайте Booking.com.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
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