В России могут создать аналог Booking.com
Ростуризм планирует создать национальный сервис бронирования туристских услуг, сообщает «Интерфакс-Туризм».
Как ожидается, он будет готов к третьему кварталу 2024 года. Национальная система бронирования представляет собой ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения на территории России.
При этом в стране уже существует «Национальная система бронирования», ее создателем и куратором является «Ростех». Она появилась в 2018 году после того, как кабмин РФ выпустил постановление, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов российских авиаперевозчиков, используемые для внутренних рейсов, должны находиться в РФ. Предполагается разработка похожего сервиса, но только для отелей.
Как сообщила пресс-службе председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, отечественный аналог Booking.com может быть вполне конкурентоспособен, если будет содержать больший объем информации и учитывать российскую специфику.
Напомним, в 2019 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила сервис для бронирования Booking.com в нарушении российского законодательства, так как он запрещает отелям снижать цены ниже тех, что указаны на сайте Booking.com.
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