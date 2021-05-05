Стало известно о новой схеме мошенничества с жильем с помощью сервиса Booking
Новая схема мошенничества набирает обороты на популярном в сервисе по бронированию отелей и апартаментов Booking, сообщает «РЕН ТВ».
Аферисты заявляют о якобы неполадках и просят клиентов продолжить беседу в мессенджерах. Мошенники привлекают новыми квартирами, которые сдаются по заниженной цене. Такой объект отличается тем, что на сервисе он размещен недавно и отзывов о бронировании не имеет. При этом все попытки связаться с объектом размещения по указанному на Booking телефону остаются без ответа. Мошенники отвечают в форме обратной связи на сайте, после чего переводят разговор в WhatsApp.
Там они просят произвести оплату через сайт Booking. При этом «запрос на оплату» с платежной ссылкой присылают как в форме связи на сайте, так и в мессенджер, а также по СМС.
Тем временем, мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт россиян, начав обзванивать граждан под предлогом защиты их карт от отключения в РФ международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.
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