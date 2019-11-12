ФАС обвинил Booking.com в ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила сервис для бронирования Booking.com в нарушении российского законодательства, так как он запрещает отелям снижать цены ниже тех, что указаны на сайте Booking.com. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ФАС.

В сообщении ФАС отмечено, что Booking превышает свои полномочия и злоупотребляет своим ведущим положением на рынке онлайн-бронирования. Нарушением закона по данным ФАС является обязательное условие о паритете цен, которое обязаны выполнять все гостиницы и отели, сотрудничающие с сервисом. Гарантия лучшей цены, которую предоставляет Booking, не позволяет отелям устанавливать цену за номер ниже ни на своих собственных интернет-ресурсах, ни «оффлайн».

По результатам проверки Booking.com получил предупреждение. Сервису дан один месяц на исключение пункта о партитете из договоров.

