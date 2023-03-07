В Петербурге с 1 августа введут курортный сбор

Власти Санкт-Петербурга намерены с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор. Он составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток, говорится на сайте городской администрации.

В сообщении отмечается, что сбор с туристов будет введен в качестве эксперимента с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года. От его уплаты освободят местных жителей, а также ряд льготных категорий населения, в том числе блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны.