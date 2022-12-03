В Крыму планируют продлить мораторий на введение курортного сбора

«В нынешних условиях, когда у нас нет авиаперевозок и Крымский мост находится в ремонте, мы продлим этот мораторий. Вернемся к этой теме, когда все стабилизируется. Рассмотрим все возможности», — отметил спикер крымского парламента.

Константинов подчеркнул, что власти региона не против курортного сбора, но в нынешней ситуации считают его введение преждевременным.

Ранее в России одобрили закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 года. Кроме того, в перечень субъектов, где может взиматься сбор, включат Санкт-Петербург.

