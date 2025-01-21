В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тысяч долларов
Власти Непала повысили плату за разрешение на восхождение на Эверест, передает The Kathmandu Post со ссылкой на решение правительства страны.
Так, плата за восхождение на Эверест в период с марта по май составит 15 тысяч долларов, с сентября по ноябрь - 7,5 тысячи долларов, с декабря по февраль и в сезон дождей — 3750 долларов.
Цены растут с 1 сентября 2025 года. Власти Непала также отметили, что для восхождения на любую гору выше восемь тысяч метров на территории страны, включая Эверест, каждые два альпиниста должны нанимать гида.
Ранее альпинистка Алина Пекова, ставшая первой среди россиян, кому удалось побывать на вершине 14 высочайших гор мира, в беседе с НСН сообщила, что в будущем намерена продолжить покорение новых вершин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сайт Белого дома «отправил домой» носителей испанского языка в США
- В Краснодарском крае протестировали новый способ очистки песка от нефтепродуктов
- Жена Эдварда Сноудена подала документы на российское гражданство
- СМИ: В Самарской области экс-чиновница отдала мошенникам более 400 млн рублей
- СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на депутата в Самаре
- Орбан назвал неприемлемым решение Украины прекратить транзит газа из РФ
- В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тысяч долларов
- Стефаник пообещала продвигать «мир через силу» в урегулировании на Украине
- Президент Египта позвонил Путину
- Россияне смогут наблюдать парад шести и семи планет до середины марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru