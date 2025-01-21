В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тысяч долларов

Так, плата за восхождение на Эверест в период с марта по май составит 15 тысяч долларов, с сентября по ноябрь - 7,5 тысячи долларов, с декабря по февраль и в сезон дождей — 3750 долларов.

Цены растут с 1 сентября 2025 года. Власти Непала также отметили, что для восхождения на любую гору выше восемь тысяч метров на территории страны, включая Эверест, каждые два альпиниста должны нанимать гида.

Ранее альпинистка Алина Пекова, ставшая первой среди россиян, кому удалось побывать на вершине 14 высочайших гор мира, в беседе с НСН сообщила, что в будущем намерена продолжить покорение новых вершин.

