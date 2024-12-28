Пять ски-альпинистов из РФ получили лицензии для участия в отборе на Олимпиаду

Пять российских ски-альпинистов получили лицензии Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), разрешающие выступать на турнирах под эгидой объединения, следует из документов федерации.

Лицензии получили спортсмены Андрей Федоров, Никита Филиппов и Дарья Зинченко. До этого разрешения выдали ски-альпинистам Павлу Якимову и Варваре Прохоровой.

В ноябре пять российских спортсменов получили нейтральный статус. Ски-альпинисты планируют в январе принять участие в этапе Кубка мира в Азербайджане, на котором они смогут набрать баллы для отбора на Олимпийские игры 2026.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что пока не утвердил критерии, по которым будет допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в зимней Олимпиаде-2026, пишет «Свободная пресса».

