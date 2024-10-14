«Шла на рекорд»: Альпинистка Пекова рассказала о планах покорить новые вершины

Россиянка с апреля 2023 года покорила 11 восьмитысячников, включая Эверест, Канченджангу и Броуд-Пик. Как рассказала Пекова, она шла на рекорд целенаправленно.

«Занимаюсь альпинизмом с 2017 года. Целенаправленно шла на рекорд, думала завершить проект пораньше, но обстоятельства сложились иначе. Моя цель была подняться на все 14 самых высоких гор нашей планеты, что и удалось сделать. За спиной около 17 экспедиции, если говорить о восьмитысячниках. Желанных вершин еще много, но сейчас хочется немного отдохнуть», - заявила она.

Ранее только 42 человека смогли забраться на 14 высочайших вершин мира. Первым среди них стал легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер. Всего за три месяца в 2023 году 14 вершин удалось покорить альпинистке Кристин Хариле из Норвегии и Тенджен Лама Шерпа из Непала, напоминает «Радиоточке НСН»

