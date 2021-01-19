В МВД сообщили, что Финляндия не откроет границу для туристов из России

Ограничений на въезд в страну пока действуют до 9 февраля, однако власти Финляндии намерены эту меру пролонгировать. Пересечение границы возможно только с деловыми целями, продолжаются грузоперевозки, сообщает РИА ФАН.

С 28 января возобновятся регулярные рейсы в Хельсинки. Самолеты будут летать по маршруту Москва — Хельсинки — Москва два раза в неделю.

