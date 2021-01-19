В МВД сообщили, что Финляндия не откроет границу для туристов из России
Финляндии не намерена открывать границы для российских туристов, несмотря на восстановление авиасообщения между странами. Об этом сообщили в МВД РФ.
Ограничений на въезд в страну пока действуют до 9 февраля, однако власти Финляндии намерены эту меру пролонгировать. Пересечение границы возможно только с деловыми целями, продолжаются грузоперевозки, сообщает РИА ФАН.
С 28 января возобновятся регулярные рейсы в Хельсинки. Самолеты будут летать по маршруту Москва — Хельсинки — Москва два раза в неделю.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- В России создали тест-систему, выявляющую «британский» штамм COVID-19
- Петербургский суд отказал историку Соколову в иске по фильму о нём
- В МВД сообщили, что Финляндия не откроет границу для туристов из России
- ВЦИОМ: Только 13% россиян намерены окунуться в прорубь на Крещение
- Собянин рассказал, сколько человек в Москве сделали прививку от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru