В МВД сообщили, что Финляндия не откроет границу для туристов из России

Финляндии не намерена открывать границы для российских туристов, несмотря на восстановление авиасообщения между странами. Об этом сообщили в МВД РФ.

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Ограничений на въезд в страну пока действуют до 9 февраля, однако власти Финляндии намерены эту меру пролонгировать. Пересечение границы возможно только с деловыми целями, продолжаются грузоперевозки, сообщает РИА ФАН.

С 28 января возобновятся регулярные рейсы в Хельсинки. Самолеты будут летать по маршруту Москва — Хельсинки — Москва два раза в неделю.

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ТЕГИ:Российские ТуристыФинляндия
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