Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

По два рейса в неделю запланированы из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки, три раза в неделю — в Доху. Еще по два рейса в Хельсинки еженедельно будут вылетать из Санкт-Петербурга.

Дополнительно сообщается об увеличении числа регулярных рейсов до пяти в неделю в Каир.

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в указанных зарубежных странах позволила России принять решение о возобновлении с ними авиасообщения.

Напомним, международные летные ограничения начали действовать в России на фоне пандемии коронавируса с 27 марта. Исключения составляют вывозные рейсы, почтовые, санитарные и ряд других. На данный момент восстановлены международные пассажирские авиаперевозки в Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Турцию, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и ряд других стран.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе в эфире НСН оценила состояние туристической отрасли из-за сокращения международных полетов.

«Самая главная новость, что туризм не умер, несмотря на то, что весь мир ограничивал передвижения граждан. И, казалось бы, что после такого туризм должна была постигнуть печальная участь. Тем не менее, туризм не просто выжил, а даже показалась весьма положительные результаты. Например, одно из немногих выездных направлений в России, которое было доступно, это Танзания. И она показала прирост в несколько раз», – сказала она.



