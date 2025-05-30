В «Мостурфлоте» рассказали о ходе проверок после отравления туристов на теплоходе

Отравление подтверждено у 14 человек из 242 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», его проверил Роспотребнадзор, в Угличе и Москве, компания ожидает результатов, заявила НСН Светлана Гончарова.

Отравление на борту теплохода «Михаил Булгаков» подтвердилось только у 14 человек, весь персонал сдал анализы, сейчас «Мостурфлот» ждет результатов проверки московского Роспотребнадзора. Об этом в беседе с НСН рассказала заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Более 100 человек, пользовавшихся услугами теплохода «Михаил Булгаков» с 19 мая, обратились за медицинской помощью с кишечной инфекцией. У них выявлен норовирус, сообщил Роспотребнадзор. Теплоход вышел из Москвы в Санкт-Петербург 19 мая и вернулся в Москву накануне. Гончарова рассказала, как проходила проверка медиками пассажиров.

В Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста
«28 мая в Угличе на борт теплохода зашли представители Роспотребнадзора и Угличской центральной районной больницы, осмотрели обратившихся к ним 19 туристов и взяли у них анализы. У 14 человек подтвердилась желудочно-кишечная инфекция, подобная ротавирусу человека, но в легкой форме, поэтому люди продолжили путешествие. Два человека отказались от госпитализации. Все меры при первых же симптомах обратившегося туриста к медицинскому работнику на теплоходе были приняты. Была усилена защита и дезинфекция теплохода, каждые два часа проводилась дезинфекция всех помещений и контактных поверхностей. Ежедневно осуществлялся медицинский осмотр всех членов экипажа теплохода. Была усилена дезинфекция посуды на кухне. Плюс был дополнительный инструктаж членов экипажа, чтобы не дать распространиться инфекции на борту теплохода», - рассказала она.

По словам Гончаровой, сейчас в «Мостурфлоте» ждут результатов проверки от московского Роспотребнадзора.

«Московский Роспотребнадзор вчера посещал теплоход. У всех сотрудников должен был быть забор анализов на исследования, поэтому ждем результатов. Мы открыты и сами заинтересованы в том, чтобы к нам поступила полная информация», - отметила она.
В Турции шаурмой отравились более 600 человек

Также она уточнила, что помимо 10% скидки, вероятно, для участников злополучного круиза будут еще какие-то бонусы.

«Скидка предложена всем участникам этого рейса, она будет суммироваться с другими скидками на любой круиз нашей компании. Плюс компания сейчас рассматривает еще какие-то специальные бонусы», - поделилась собеседница НСН.

Ранее во Владивостоке 14 студентов Дальневосточного федерального университета обратились к медикам из-за симптомов отравления, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:ОтравлениеТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры