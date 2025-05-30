Отравление на борту теплохода «Михаил Булгаков» подтвердилось только у 14 человек, весь персонал сдал анализы, сейчас «Мостурфлот» ждет результатов проверки московского Роспотребнадзора. Об этом в беседе с НСН рассказала заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Более 100 человек, пользовавшихся услугами теплохода «Михаил Булгаков» с 19 мая, обратились за медицинской помощью с кишечной инфекцией. У них выявлен норовирус, сообщил Роспотребнадзор. Теплоход вышел из Москвы в Санкт-Петербург 19 мая и вернулся в Москву накануне. Гончарова рассказала, как проходила проверка медиками пассажиров.