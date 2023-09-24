В МИД Филиппин выразили заинтересованность в турпотоке из России
24 сентября 202309:33
Манила выразила заинтересованность в увеличении туристического потока из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Филиппин Энрике Манало.
По его словам, за последний год был отмечен рост на этом направлении. При этом туристический поток из РФ еще не достиг допандемийного уровня.
Ранее в РСТ объяснили рост турпотока из России в Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru