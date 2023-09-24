В МИД Филиппин выразили заинтересованность в турпотоке из России

Манила выразила заинтересованность в увеличении туристического потока из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Филиппин Энрике Манало.

На Филиппинах пропала россиянка

По его словам, за последний год был отмечен рост на этом направлении. При этом туристический поток из РФ еще не достиг допандемийного уровня.

Ранее в РСТ объяснили рост турпотока из России в Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТуризмФилиппины

Горячие новости

Все новости

партнеры