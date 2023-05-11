На Филиппинах пропала россиянка
Гражданка России Юлия Чумак пропала на Филиппинах, посольство РФ в островном государстве выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию в Маниле.
О пропаже россиянки сообщила ее мать Татьяна Ковалева, пишет RT. Обращение женщины поступило в посольство по электронной почте и по телефону 9 мая. По словам Ковалевой, ее дочь 2000 года рождения прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства» в местной компании. С тех пор девушка не выходила на связь с семьей.
«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с ... обращением», — подчеркнули в посольстве.
Дипмиссия попросила Ковалеву предоставить дополнительные данные о поездке дочери, необходимые обращения передали в компетентные ведомства Филиппин, отмечает телеканал «360». Посольство держит ситуацию на контроле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru