В Крыму заявили о загруженности местных отелей на 70%
Санаторно-курортный комплекс Крыма на данный момент загружен на 70%, в этом году планируется открыть семь новых мест размещения на 420 номеров. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
«В целом в этом сезоне планируют функционировать 1 098 объектов размещения общей вместимостью более 160 тысяч мест», - приводит ТАСС слова Гоцанюка.
Он отметил, что сейчас активно ведется работа по подготовке 432 пляжей к летнему сезону.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.
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