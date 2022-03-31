Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на путевки в Абхазию

Как рассказали агентству в пресс-службе туроператора «Интурист», бронирования туров в Абхазию сейчас на 28% превышают аналогичный период 2021 года.

В свою очередь в Fun&Sun также подтвердили высокий спрос на направление. В «Русском экспрессе» подчеркнули, что бронирования начали оживляться только после 20 марта.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.

