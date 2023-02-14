В Крыму хотят ввести штрафы для нудистов вне пляжа

По ее мнению, на нудистские пляжи необходимо обратить особое внимание, особенно на те, которые располагаются в пешей доступности от традиционных мет отдыха жителей и туристов. Алексеева привела в пример Коктебель, где такой пляж находится на центральной набережной и где «нет даже ограждений».

По словам представителя МВД, сейчас применить санкции в отношении людей, находящихся в общественном месте в обнаженном виде, проблематично. Она предложила решить проблему путем внесения изменений в законодательство республики, передает РИА Новости.

Снижение спроса на туры Турцию из-за последствий землетрясений не наблюдается, были задеты в основном нетуристические зоны, рассказал президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов в разговоре НСН.

