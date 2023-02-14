В Крыму хотят ввести штрафы для нудистов вне пляжа
Полиция Крыма предлагает ввести административную ответственность за появление в обнаженном виде на пляжах и в общественных местах. С предложением выступила во время заседания комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольга Алексеева.
По ее мнению, на нудистские пляжи необходимо обратить особое внимание, особенно на те, которые располагаются в пешей доступности от традиционных мет отдыха жителей и туристов. Алексеева привела в пример Коктебель, где такой пляж находится на центральной набережной и где «нет даже ограждений».
По словам представителя МВД, сейчас применить санкции в отношении людей, находящихся в общественном месте в обнаженном виде, проблематично. Она предложила решить проблему путем внесения изменений в законодательство республики, передает РИА Новости.
Снижение спроса на туры Турцию из-за последствий землетрясений не наблюдается, были задеты в основном нетуристические зоны, рассказал президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов в разговоре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Генконсульство России заявило, что драку в Анталье спровоцировали украинские футболисты
- Овечкин покинул расположение команды «Вашингтон» из-за семьи
- В России за год осудили более 1500 человек за терроризм и экстремизм
- В Крыму хотят ввести штрафы для нудистов вне пляжа
- Пентагон не готов объявить о предоставлении Украине боевых самолётов
- Банк «Открытие» продал акции Qiwi
- СМИ: НАТО может внести правки в секретное руководство на этой неделе
- Генсек ООН запросил почти 400 млн долларов для помощи населению Сирии
- ФАС возбудила дело против поставщика тонометров из Швейцарии
- Слуцкий предложил всем партиям объединиться на время СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru