В Индонезии предложили ввести налог для туристов

Ранее жители индонезийского острова Бали попросили иммиграционную полицию проверить заселенную российскими туристами деревню в округе Южная Кута. По данным СМИ, россияне арендовали множество апартаментов в округе, но не следуют принятым на острове правилам и обычаям. Место компактного проживания граждан РФ коренные жители Бали назвали «маленькой Москвой».

Газета The Wall Street Journal отметила, что россияне игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове дольше положенного срока.

Портал Straits Times ранее сообщил, что власти Индонезии решили депортировать с Бали 47 туристов, в том числе 13 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

