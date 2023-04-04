От Турции до Индонезии: Россияне стали чаще покупать жилье в дружественных странах

Ранее парламент Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались. Березин отмечает, что недвижимость в прибалтийских странах пользовались спросом у россиян 15 лет назад.

«Раньше в год россияне заключали несколько сотен сделок по покупке жилья в Латвии, Литве, Эстонии. Да, это не тот ажиотаж, который был 15 лет назад, когда счет шел на тысячи сделок. Последний год приобретают жилье в Прибалтике россияне с видом на жительство или гражданством - таких десятки тысяч», - сказал Березин.

Собеседник НСН отметил, что сегодня россияне выбирают жилье в дружественных странах.

«Речь идет о Турции, ОАЭ – это два лидера. Далее идут Грузия, Таиланд, Черногория, Болгария. С последними двумя странами количество сделок, конечно, существенно отстает от лидеров, но они входят в десятку по спросу. В Европе россияне покупают жилье. На Китай, Индию спроса нет. Там очень большие проблемы в законодательстве. Немного покупают в курортной части Индии. Более популярна Юго-Восточная Азия, к примеру, Индонезия», - резюмировал Березин.

Ранее компания NF Group сообщила, что Сочи вошел в тройку мировых лидеров «Индекса миллиона долларов». Этот показатель отображает, сколько элитного жилья можно купить за условный $1 млн. Сочи (29 кв. м) уступает только Монако (17 кв. м) и Гонконгу (21 кв. м). Генеральный директор компании «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» Рената Логинова в эфире НСН заявила, что реальная стоимость элитного жилья в Сочи и Красной Поляне составляет 1 млн рублей за квадратный метр.

