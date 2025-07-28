МИД Австрии: Трамп преподнес Путину на блюдечке часть Украины

Президент США Дональд Трамп преподнес российскому лидеру Владимиру Путину «Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе», сообщила изданию Die Welt глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

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По ее словам, Украина хочет мира, а Россия — нет. Она обосновала это тем, что если бы президент РФ был заинтересован в мире, то он бы начал вести переговоры о перемирии. Дипломат считает, что российской армии становится труднее вести боевые действия и «время работает против» России.

Ранее дипломат заявила, что Австрия готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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