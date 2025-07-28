МИД Австрии: Трамп преподнес Путину на блюдечке часть Украины
Президент США Дональд Трамп преподнес российскому лидеру Владимиру Путину «Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе», сообщила изданию Die Welt глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
По ее словам, Украина хочет мира, а Россия — нет. Она обосновала это тем, что если бы президент РФ был заинтересован в мире, то он бы начал вести переговоры о перемирии. Дипломат считает, что российской армии становится труднее вести боевые действия и «время работает против» России.
Ранее дипломат заявила, что Австрия готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru