МИД Австрии: Трамп преподнес Путину на блюдечке часть Украины

По ее словам, Украина хочет мира, а Россия — нет. Она обосновала это тем, что если бы президент РФ был заинтересован в мире, то он бы начал вести переговоры о перемирии. Дипломат считает, что российской армии становится труднее вести боевые действия и «время работает против» России.

Ранее дипломат заявила, что Австрия готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

