В Госдуме предложили выход из логистического кризиса в сфере туризма

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко заявила, что в России до конца не решена проблема транспортной доступности по ряду туристических направлений, сообщает NEWS.ru.

В Госдуме предложили оснастить машины каршеринга алкозамками

По её словам, из-за того, что люди просто не смогли купить билеты, в некоторых санаториях наблюдался «недоезд» отдыхающих, доходивший до 65%.

Депутат считает, что возможным выходом из сложившейся ситуации может стать автотуризм, а именно каршеринг, «как минимум до межрегионального уровня».

«Чтобы человек мог прилететь в действующий аэропорт, взять машину напрокат и совершенно спокойно, добравшись до точки назначения, мог бы оставить арендованный автомобиль там», — заключила Костенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё возможное, чтобы для людей с разным уровнем дохода были доступны самые широкие возможности для путешествий по стране.

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Фото: mos.ru
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