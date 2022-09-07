В Госдуме предложили выход из логистического кризиса в сфере туризма

По её словам, из-за того, что люди просто не смогли купить билеты, в некоторых санаториях наблюдался «недоезд» отдыхающих, доходивший до 65%.

Депутат считает, что возможным выходом из сложившейся ситуации может стать автотуризм, а именно каршеринг, «как минимум до межрегионального уровня».

«Чтобы человек мог прилететь в действующий аэропорт, взять машину напрокат и совершенно спокойно, добравшись до точки назначения, мог бы оставить арендованный автомобиль там», — заключила Костенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё возможное, чтобы для людей с разным уровнем дохода были доступны самые широкие возможности для путешествий по стране.

