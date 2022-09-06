Путин призвал сделать путешествия по РФ доступными для людей с разными доходами

На заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в России» от призвал сделать всё возможное, чтобы для людей с разным уровнем дохода были доступны самые широкие возможности для путешествий по стране.

«Чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что каждый гражданин РФ должен иметь возможность посещать здравницы, курорты, морские пляжи, а также знакомиться с Москвой, Санкт-Петербургом и другими российскими городами.

Ранее Путин заявил, что на Каспии необходимо на современном уровне возродить курортную зону «Каякент», которая во времена СССР была одной из лучших здравниц в стране.

