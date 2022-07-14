В Госдуме предложили оснастить машины каршеринга алкозамками
Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев считает, что арендные автомобили надо оснастить системами проверки на трезвость водителей, которые хотят воспользоваться каршерингом, сообщает «Парламентская газета».
Отмечается, что в прошлом году число аварий с участием арендованных машин выросло на 40 процентов, а 12 процентов водителей-виновников были пьяны.
Бийсултан Хамзаев направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложение оснастить каршеринговые авто алкозамками.
«Нередко такие поездки заканчиваются травмами и смертью на дорогах», - сказал Хамзаев.
Эксперты говорят, что алкозамки и их обслуживание обойдутся до 100 тысяч рублей. Это может привести к повышению цен на аренду машины.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель каршеринга сбил троих человек на «зебре». Две женщины скончались.
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