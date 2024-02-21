В Госдуме предложили дать многодетным семьям стопроцентный туристический кешбэк
В России многодетным семьям могут дать стопроцентный туристический кешбэк, сообщают «Известия».
С соответствующей просьбой к вице-премьеру кабмина РФ Дмитрию Чернышенко обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Во избежание злоупотреблений в программе смогут участвовать семьи, чей доход не превышает размера средней заработной платы в субъекте. Компенсация расходов на транспорт и проживание может составлять от 20% — при наличии двух детей в семье до 100% — при наличии шести и более детей, но не более 100 тыс. руб. на одну семью, указала парламентарий.
Лантратова предлагает рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Семейный отдых», направленной на обеспечение доступности внутреннего туризма для семей с детьми, в том числе для многодетных семей.
Ранее Минэкономразвития поставило крест на кешбэке при высоком спросе на туры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru