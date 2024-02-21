В Госдуме предложили дать многодетным семьям стопроцентный туристический кешбэк

С соответствующей просьбой к вице-премьеру кабмина РФ Дмитрию Чернышенко обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Во избежание злоупотреблений в программе смогут участвовать семьи, чей доход не превышает размера средней заработной платы в субъекте. Компенсация расходов на транспорт и проживание может составлять от 20% — при наличии двух детей в семье до 100% — при наличии шести и более детей, но не более 100 тыс. руб. на одну семью, указала парламентарий.

Лантратова предлагает рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Семейный отдых», направленной на обеспечение доступности внутреннего туризма для семей с детьми, в том числе для многодетных семей.

Ранее Минэкономразвития поставило крест на кешбэке при высоком спросе на туры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

