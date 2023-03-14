Минэкономразвития поставило крест на кешбэке при высоком спросе на туры

Программа кешбэка на туры по России больше не имеет смысла, поскольку спрос на путешествия по стране и так превалирует над предложением. Такую позицию Минэкономразвития озвучил временно исполняющий обязанности директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Дмитрий Веригин.

Он выступил на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. При этом чиновник признал, что данная мера была вполне оправданной и полезной в предыдущие годы. По словам Веригина, средства на кешбэк не заложены изначально в бюджет на текущий год.

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В связи с избыточным спросом на средства размещения туристов в национальном проекте прописаны задачи по удовлетворению спроса потребителей, отметил представитель Минэкономразвития. Для этого, по его словам, запущено модульное строительство и другие проекты.

Ранее в Минэкономразвития уже предупредили, что в текущем году программы туристического и детского кешбэка в стране не будут активированы в прежнем режиме.

Федеральное агентство по туризму было упразднено в октябре 2022 года, его функции переданы Минэкономразвития.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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