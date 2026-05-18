Туристический налог в России — это обязательный платёж, который с 1 января 2025 года взимается с владельцев средств временного размещения (гостиниц, хостелов, санаториев и др.) по решению региональных властей. Он включён в стоимость проживания и перечисляется в бюджет муниципалитета или города федерального значения. До 2025 года существовал курортный сбор, который оплачивали сами туристы. Туристический налог заменил его и изменил механизм взимания. Прокофьев усомнился в целесообразности существования такого налога.

«Мы наблюдаем, что туристический налог вызвал неоднозначную реакцию. Даже часть муниципалитетов, которые ввели туристический налог, начала от него отказываться. Объёмы привлечённых средств оказались не такими большими. Однако издержки администрирования этого налога оказались высокими. Мы анализировали практику в нашем профильном комитете по туризму — вопросы, конечно, есть. Мы направляли запросы в Министерство финансов. Проблемы связаны с тем, что мы существенно нагрузили бизнес. Для туристов этот налог не так уж значим, но для самой индустрии он оказался проблемным», — сказал собеседник НСН.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов, в свою очередь, сказал НСН, что сумма налога несущественна для конечного ценника и почти не ощущается туристами.