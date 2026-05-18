В Госдуме признали туристический налог «проблемным»
Издержки администрирования туристического налога оказались выше объёмов привлечённых средств, сказал НСН Артём Прокофьев, а Георгий Мохов уточнил, что отдыхающие даже не замечают уплаты турналога.
Введение туристического налога в ряде российских регионов породило оживлённые дискуссии. Несмотря на изначальные ожидания, механизм сбора столкнулся с рядом сложностей, сказал в эфире НСН член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артём Прокофьев.
Туристический налог в России — это обязательный платёж, который с 1 января 2025 года взимается с владельцев средств временного размещения (гостиниц, хостелов, санаториев и др.) по решению региональных властей. Он включён в стоимость проживания и перечисляется в бюджет муниципалитета или города федерального значения. До 2025 года существовал курортный сбор, который оплачивали сами туристы. Туристический налог заменил его и изменил механизм взимания. Прокофьев усомнился в целесообразности существования такого налога.
«Мы наблюдаем, что туристический налог вызвал неоднозначную реакцию. Даже часть муниципалитетов, которые ввели туристический налог, начала от него отказываться. Объёмы привлечённых средств оказались не такими большими. Однако издержки администрирования этого налога оказались высокими. Мы анализировали практику в нашем профильном комитете по туризму — вопросы, конечно, есть. Мы направляли запросы в Министерство финансов. Проблемы связаны с тем, что мы существенно нагрузили бизнес. Для туристов этот налог не так уж значим, но для самой индустрии он оказался проблемным», — сказал собеседник НСН.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов, в свою очередь, сказал НСН, что сумма налога несущественна для конечного ценника и почти не ощущается туристами.
«Туристический налог не имеет существенного значения с точки зрения ценообразования. Для туристов он практически незаметен — его уплачивает сама гостиница или другое средство размещения. Кроме того, эти деньги направляются на развитие местной туристической инфраструктуры, то есть расходуются на благоустройство пляжей и так далее», — отметил Мохов.
Решение о введении налога принимают власти муниципальных образований, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные власти. Информацию о действии налога в конкретном регионе можно уточнить на сайте регионального или местного органа власти.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сказал НСН, что только 12% собираемого в почти каждом регионе России туристического налога идет на развитие туризма.
Горячие новости
- В Москве у Останкинской телебашни пройдет рок-фестиваль «Музыка жизни»
- Певцов после «Гамлета» предложил контролировать выход спектаклей
- Крок призвал режиссеров перестать «рубить винегрет» из произведений классиков
- В Госдуме назвали туристам преимущества отдыха в России
- В Белоруссии начали тренировку воинских частей применения ЯО
- «Самое ужасное позади»: В Госдуме не ждут ухудшения условий семейной ипотеки
- Starbucks зарегистрировал товарный знак в России
- В Госдуме признали туристический налог «проблемным»
- Сам себе туроператор: Россияне стали чаще путешествовать на автомобилях
- СМИ: Каллас отказалась быть переговорщиком для диалога с Россией