Надежда на Крым: Россияне не спешат бронировать Анапу

Туротрасль не ждет больших изменений по спросу на Анапу в этом году, заявил коммерческий директор ГК «Слетать.ру» Антон Лаврухин в пресс-центре НСН.

«Мы очень ждем возвращения Анапы, потому что наши туристы очень активно ее всегда выбирали. Но на данный момент кажется, что Анапа не очень спасет сезон. Поэтому мы надеемся на Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Калининград. Этот сезон может спасти Крым, мы видим прирост бронирований, в этом году туристы перестали бояться этого направления. Крым бронируют охотнее даже с учетом закрытых аэропортов. Там и вся инфраструктура стала лучше, обстановка стала поспокойнее. По Геленджику не видим особых изменений, Крым явно выделяется», - рассказал он.

Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов добавил, что по Анапе туристы заняли выжидающую позицию.

В этом году отдохнуть на майских праздниках можно в пределах 150-200 тысяч рублей, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

