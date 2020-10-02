В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

За последние сутки в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Чешской Республики.

Как пишет чешское издание Novinky со ссылкой на ведомство, за 24 часа скончались 12 человек с COVID-19.

Всего за время пандемии коронавирус в стране был обнаружен у 74 255 человек, из которых 678 скончались.

Рaнее чешские влaсти приняли решение о введении режимa ЧС нa 30 дней с понедельникa, 5 октября.