Президент считает, что российские банки необходимо лишить доступа к глобальной финансовой системе. Павел считает, что НАТО

должен рассмотреть «достаточно решительные, потенциально даже асимметричные» меры, которые не убивают людей, но достаточно чувствительны. По его мнению, это поможет продемонстрировать силу Альянса.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что чешский президент потерял разум из-за призывов проявить решительность в отношении России. Такой конфликт, по его словам, может стать для альянса последним.

Ранее Павел раскритиковал Европу за неспособность определить свою политику в отношении РФ и то, как могла бы выглядеть потенциальная система безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

